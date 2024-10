Juliana Souza na Semana de Moda de Paris

Após uma semana longa, Juliana Souza, CEO da Na Mesa Com Ju, encerrou sua participação na Semana de Moda de Paris. Juliana esteve entre os convidados dos principais desfiles e eventos exclusivos. Um dos compromissos mais aguardados de sua agenda foi o desfile da Valentino, que marcou a estreia de Alessandro Michele como diretor criativo da marca, sendo um dos momentos mais memoráveis da temporada.

Juliana Souza Imagem: Divulgação

Para celebrar a temporada a marca convocou o diretor criativo Lucio Fonseca para assinar um editorial na Cidade Luz apresentando duas das novidades do portfólio de Na Mesa com Ju: SMEG e Oriente Italiano - Rubrum - em tons de vermelho com dourado e a linha de cristais Morganita.