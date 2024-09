Maior festival de café do Brasil lança sua décima edição em São Paulo

Coffee Week Brasil, o maior e mais tradicional festival de café do país, confirma sua décima edição em São Paulo. Será de 4 a 27 de outubro com a participação de dezenas de estabelecimentos em todas as regiões da grande metrópole. O lançamento oficial acontecerá no dia 1º, data em que é celebrado o Dia Internacional do Café.

Durante o evento, os locais participantes apresentam dois combos exclusivos a preços fixos: R$ 14,90 e R$ 24,90. As promoções são elaboradas com café de qualidade, quente ou gelado, espresso ou coado, drinque com ou sem álcool e com acompanhamentos como um doce ou um salgado.