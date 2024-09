Arte e Impacto Social Juntos: Mostra Cultural "Inspirações da Vida"

No dia 28 de setembro, a Inn Gallery promove a próxima edição da Mostra Cultural da ONG Vida Casa de Apoio, que será realizada no Centro Brasileiro Britânico. Este evento celebra a fusão da arte com o impacto social.

Imagem: Divulgação

Com o tema "Inspirações da Vida", a mostra deste ano tem como principal objetivo arrecadar fundos para a ONG Vida Casa de Apoio, que, desde 1987, presta atendimento social e inclusivo a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica. Durante a mostra, serão exibidas mais de 200 obras de arte, abrangendo uma variedade de técnicas, estilos e suportes.