"Elis, A Musical" volta aos palcos de São Paulo em curta temporada

Desde a estreia, em 2013, "Elis, A Musical" alcançou 360 apresentações, teve público de 380 mil espectadores em diversas cidades brasileiras e esteve em todos os principais prêmios da cena teatral. Para celebrar este marco, a produtora Aventura planejou uma temporada em que festeja uma década de sucesso, em uma versão atualizada do musical, com novidades no elenco, nos figurinos e na cenografia.

"Elis, A Musical" Imagem: Caio Gallucci/Divulgação

Após passar por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Recife, São Luís e Fortaleza, "Elis, A Musical" retorna aos palcos de São Paulo para uma curta temporada a partir de 8 de novembro. A direção permanece com a assinatura de Dennis Carvalho, enquanto Laila Garin e Lilian Menezes seguem se revezando no papel da cantora gaúcha. "Elis, A Musical" repassa a vida e a obra de Elis Regina através de cenas que recriam momentos e canções que se tornaram marcantes em sua voz.

SERVIÇO

Temporada: 8 de novembro a 1 de dezembro

Teatro Claro Mais SP - Rua Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia

Ingressos: Uhuu.com