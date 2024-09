Bienal do Livro: obra sobre educação emocional é destaque na Arena Cultural

O cantor e autor Léo Chaves esteve presente na Bienal Internacional do Livro de São Paulo na última quarta-feira (11) para uma palestra na Arena Cultural, com o título "O Poder Transformador da Educação". O evento contou com a participação de Maurício Dias e Vivian Dias. Os três são autores do livro "Mundo Mais Consciente: educando emoções, transformando pessoas", publicado pelo Grupo Novo Século.

Imagem: Divulgação

Após o bate-papo, que durou cerca de uma hora, Léo Chaves realizou uma sessão de autógrafos e, em seguida, dirigiu-se ao estande da editora para atender aos fãs. No livro, os autores dissertam sobre como contribuir para tornar o mundo um lugar mais consciente, educando as crianças e os jovens sem perder o equilíbrio entre a razão e a emoção. A obra de Léo Chaves, Vivian Dias e Maurício Dias se destacou na lista de mais vendidos da PublishNews.