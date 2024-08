Jorge Brandão lança nova coleção inspirada em castelos medievais

Jorge Brandão, designer de joias, começou sua carreira na ourivesaria antes de optar pelas bijuterias, adaptando-se aos novos tempos e integrando seu trabalho ao mundo da moda, arte e comportamento. Ao longo dos anos, ele desenvolveu inúmeras coleções próprias e também colaborou com diversas marcas.

Joia de Jorge Brandão Imagem: Divulgação

Após uma pausa na criação para se dedicar à curadoria e à direção do Museu de Arte Sacra, Jorge encontrou uma nova fonte de inspiração ao assistir a um desfile da Dolce & Gabbana, com um clima imperial. Essa inspiração o levou a criar sua nova coleção, intitulada "Viagem aos Porões de um Castelo Medieval". Nesta coleção, Jorge aplica elementos como tecidos, pedras naturais, madeira, metais e couro, usando o mínimo de ferramentas e recursos. O lançamento da coleção aconteceu na última quinta-feira (22) no Showroom de Preta Nascimento.