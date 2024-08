Troféu Aninha Monteiro homenageia personalidades de Alagoas

O Troféu Aninha Monteiro, promovido pela colunista Aninha Monteiro, homenageou personalidades que não medem esforços para elevar Alagoas a um patamar de excelência no turismo, na economia e no desenvolvimento social. Com o tema "Alagoas: Paraíso das Águas", Aninha destacou no evento a beleza e o potencial do estado como um santuário turístico.

Imagem: Divulgação

A 4ª edição do Troféu Aninha Monteiro contou com a apresentação de Ranniery Gomes. Entre os homenageados na noite, está o cineasta e escritor Fabio Porchat, pai do famoso ator e comediante, que além de receber seu troféu, aproveitou a ocasião para lançar o mais novo livro "A Breve e Longa Vida de Joaquim Conceição", um romance que já vem conquistando os leitores.