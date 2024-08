Sodiê Doces lança campanha com Erick Jacquin para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, terá uma celebração especial na Sodiê Doces. A maior franquia de bolos artesanais do país traz um time de peso para anunciar a campanha 'O Sabor do Amor'. Sob comando da Sodiê Salgados, Diego Rabaneda, o filho da fundadora da marca, Cleusa Maria da Silva, seu filho Joaquim e o chef de cozinha Erick Jacquin, se juntaram para parabenizar todos os pais do Brasil durante o mês de agosto e lançar a campanha.

Erick Jacquin Imagem: Divulgação

A dinâmica acontece da seguinte forma: a cada 80 reais em compras na Sodiê, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um jantar especial no restaurante do chef francês. Neste período, comprando o bolo Alpes Suíços o cliente ganha dois números para concorrer ao prêmio, já que o sabor é o preferido do Jacquin. A campanha é válida em todo território nacional, nas 375 unidades, de 1º a 31 de agosto, ou até o limite de 100 mil números da sorte. O regulamento completo e o cadastro devem ser feitos no site da campanha.