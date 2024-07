Mamma San: inovadora culinária "mediterrasian" chega a São Paulo

O restaurante Mamma San nasceu da mistura do Mediterrâneo e da Ásia, unindo as duas culinárias ricas de sabores, cores e aromas. O local oferece uma experiência gastronômica única e sofisticada no Jardins, em São Paulo, com culinária MediterrAsian.

Socarrat da Costa Blanca Imagem: Juliana Primon/Divulgação

Fundada pelas sócias Érica Maiera e Fernanda Prado Sampaio, o restaurante é um tributo às suas origens e histórias familiares, que se entrelaçam entre as culturas japonesa, portuguesa, espanhola e italiana. Sob o conceito de "a arte da fusão", a proposta é explorar novos sabores com celebração da herança cultural das fundadoras. O menu combina frescor, complexidade e riqueza culinária em uma adaptação ao paladar brasileiro, com o uso de ingredientes locais, e a experiência gastronômica é pensada para ser compartilhada, como um reflexo do conceito do restaurante com a fusão MediterrAsian: Entradas que refletem a essência das culturas mediterrânea e asiática. A casa ainda comporta seleção de 17 rótulos de saquês elaborados por pequenos produtores japoneses, e mais de 80 rótulos de vinhos originários do novo e velho mundo. Para as sobremesas, criações que trazem o melhor do Mediterrâneo e da Ásia juntos e sorvetes produzidos in-house.