Luiz Ayrão se apresenta em São Paulo

O cantor e compositor Luiz Ayrão se apresenta no dia 10 de agosto no Teatro J. Safra. Entre seus grandes sucessos, que lhe valeram premiações de vários troféus, discos de ouro, discos de platina, globos de ouro, entre outros, estão: Porta Aberta, No Silêncio da Madrugada, Bola Dividida, Nossa Canção, Ciúme de Você, Bonequinha, Águia na Cabeça, Os Amantes, Meu Canarinho, Quero que Volte, O Lencinho.

Luiz Ayrão Imagem: Divulgação

Seu último álbum, Samba de Respeito, contou com a participação de convidados ilustres, como Alcione, Demônios da Garoa, Diogo Nogueira, Monarco da Portela, Péricles, Toninho Gerais, Xande de Pilares, Zeca Baleiro e Zeca Pagodinho. Luiz Ayrão lançou recentemente o vídeo Sangre Latina, composta em espanhol, em companhia do cantor Alexandre Arez e da dançarina Giovanna Rodrigues.



"Enquanto Deus me der vida a missão será cumprida. A missão de equilibrista, porque essa é a vida do artista. Caminhar na corda bamba. Espero cantar muito samba e prosseguir o monólogo. Isto é apenas o prólogo e terá segundo ato. Até aqui sou muito grato por toda a sua atenção", fala Luiz Ayrão.

SERVIÇO

Luiz Ayrão no Teatro J. Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 - Parque Industrial Tomas Edson, São Paulo

Data e Horário: 10 de agosto, sábado, 20h

Ingressos: entre R$ 20 e R$ 80

Compras online: Teatro J. Safra