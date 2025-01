A arena UOL no Verão oferece uma academia com diversos equipamentos para quem deseja fazer seus treinos de musculação —disponível no day use. Clientes Binance têm acesso gratuito à academia, mas precisam pagar o day use caso queiram usar quadras e chuveiros.

O evento ainda tem aulas gratuitas de dança no palco. As aulas de ioga e treinamento funcional custam R$ 100 por pessoa e são totalmente gratuitas para clientes Binance.

Programação de aulas - de terça a domingo

8h - ioga*

9h - ioga*

9h - treinamento funcional**

10h - dança (no palco)

11h - ioga*

13h - treinamento funcional**

14h - dança (no palco)

15h - treinamento funcional**

16h - ioga*

17h - dança (no palco)

17h - treinamento funcional**

*As aulas de ioga precisam ter turma fechada de cinco pessoas para acontecer

**As aulas de treinamento funcional têm horários flexíveis mediante agendamento

***Programação sujeita a alterações. Todas as atividades na arena podem ser alteradas, interrompidas ou canceladas por causa de condições climáticas adversas.