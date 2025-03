Zero selfie: é proibido fazer foto nestes cinco cartões postais mundo afora

Em De Wallen, o bairro famoso pela prostituição e liberalidade de costumes em Amsterdã, não existe especificamente uma lei que proiba os turistas de tirar fotos. É possível visitar e clicar suas ruas e canais, mas se você virar a câmera ou o celular para os profissionais do sexo nas janelas dos bordéis, moradores e funcionários que circulam pela região, pode ter que encarar a ira dos locais.

Os neerlandeses estão bastante fartos do comportamento do turista em Amsterdã e se preocupam muito com as consequências da sua perda de privacidade, do turismo sexual e do comportamento um tanto arruaceiro de quem visita os arredores de sex shops, clubes de strip tease e mais em De Wallen.

Nos últimos anos, as autoridades proibiram o consumo de maconha e restringiram a venda de bebida alcoólica no bairro, além de terem proibido os tours de passarem pelas vitrines dos prostíbulos.

Torre Eiffel, na França

A Torre Eiffel iluminada durante a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris em 2024 Imagem: Anadolu/Anadolu via Getty Images

Apesar de ser um dos cartões postais mais clicados do mundo, a Torre Eiffel tem uma restrição curiosa: turistas e profissionais podem tirar fotos à vontade durante o dia. Mas, à noite, a situação muda: só é permitido tirar fotos do monumento se o intuito destas imagens for guardar de lembrança.