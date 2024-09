Da confiança à hierarquia: o poder das refeições na relação com seu pet

A alimentação dos pets vai muito além de satisfazer uma necessidade: é uma oportunidade de fortalecer o vínculo entre tutores e animais. Do filhote ao idoso, de cãezinhos a felinos, o carinho e a atenção durante as refeições criam uma conexão especial, promovendo confiança e afeto mútuo. O ato de dar comida deve ser visto como uma oportunidade de construir laços, sendo muito importante estabelecer uma rotina alimentar e ter um ambiente adequado.

A quantidade de alimento varia conforme o porte e a idade do bichinho. Cães filhotes, em geral, devem ser alimentados em porções pequenas, 3 ou 4 vezes ao dia. Já as porções para adultos devem ser servidas em 2 refeições diárias. No caso dos gatos, que têm hábitos mais "petiscadores", ou seja, costumam comer de pouco em pouco, não tem problema colocar toda a ração de uma só vez ou então dividi-la em porções ao longo do dia. Mas é claro, tudo deve ser dado nas quantidades adequadas, sem exageros.

É importante ter uma rotina alimentar. Estabelecer horários no dia a dia dos pets é essencial para diversas atividades, como passeios, treinamentos e até mesmo na hora de dar a ração ou alguns petiscos - uma dica é evitar oferecer petiscos próximos às refeições, para não interferir no apetite dos bichinhos. Com um cronograma definido, os animais ficam menos ansiosos e mais disciplinados, a regularidade ajuda a criar confiança no tutor, além disso, à medida que cães e gatos vão ficando mais velhos, ter hábitos definidos reduz o tédio e incentiva a atividade física.