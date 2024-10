É a verdadeira? 7 'segredos' identificam a bolsa mais famosa do mundo

Jane Birkin, em 1991 Imagem: Laurent MAOUS/Gamma-Rapho via Getty Images

Foi justamente ao lado de Serge que ela se tornou um símbolo de irreverência. Ela escandalizou a sociedade em 1969 com o lançamento da faixa "Je t'aime, moi non plus", tida como sexualmente explícita graças aos seus sussurros e à letra sugestiva.

Também seu modo de vestir influencia ainda hoje o que é conhecido como "french girl style" (estilo das francesas, em tradução livre), já que ela se solidificou no imaginário internacional com direito a muito jeans, camisetas batas despojadas, franjas e uma certa displicência com a própria aparência que a tornavam interessante.

Jane Birkin, em 1969 Imagem: Getty Images

Foi desta displicência ou "je ne sais quoi" (um "não sei bem o quê") que nasceu, justamente, a Birkin bag. Jane ostentava bolsas-cesto em palha, também conhecidas como portuguesas, por onde ia — e era fotografada, sempre muito cheia de pertences pessoais. Era uma marca pessoal que rendeu assunto em um encontro histórico.

No avião com Dumas

Segundo a própria grife Hermès, uma coincidência levou à bolsa "de ouro". Em 1984, o então presidente da grife Jean-Louis Dumas sentou-se ao lado de Birkin em um voo de Paris a Londres. Ela então reclamou ao executivo que não conseguia encontrar boas bolsas em que coubesse tudo o que ela precisava carregar como mãe de crianças pequenas. Dumas anotou a sugestão, literalmente.