Deborah Secco diz ser uma 'mulher mutante': 'Me redescobrir e reinventar'

Deborah Secco, 45, se descreveu como uma "mulher mutante" ao desfilar para o estilista Dario Mittmann, durante a 59º edição da São Paulo Fashion Week.

O que aconteceu

Secco destacou que seu estilo muda bastante devido ao fato de ser uma "mulher mutante". "Gosto de brincar com essas mudanças, de me redescobrir e me reinventar. Acho que é uma coisa que fala muito sobre quem eu sou, sou uma pessoa feliz", declarou em entrevista a Splash.

Atriz relatou ansiedade por ser a primeira vez que desfilou para Mittmann. "Primeira vez que estou desfilando com o Dario, muito animada, ansiosa, é um look diferente, impactante".