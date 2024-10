'Lindamente bizarra' e capa de disco, praia 'Calçada do Gigante' encanta

A paisagem da Giant's Causeway é tão única que recentemente a revista Architectural Digest a elegeu uma das nove "mais lindamente bizarras" praias de todo o mundo. Mas ela já era famosa há tempos: em 1973, a banda Led Zeppelin colocou-a na capa do disco "Houses of the Holy".

"Houses of the Holy", do Led Zeppelin, de 1973 Imagem: Reprodução

Como a "calçada extraterrestre" apareceu por lá?

Toda a região de Antrim tinha intensa atividade vulcânica no período do Paleoceno. As rochas que compõem a sua orla são resultado de erupções cataclísmicas que formaram um lago de lava de até 90 metros de profundidade, segundo a Pesquisa Geológica Britânica (British Geological Survey).

Este magma eventualmente solidificou-se sobre o terreno e se contraiu, como aconteceria com lama que seca, "partindo" a planície em colunas na sua maioria hexagonais (embora haja algumas que possuem quatro, cinco, sete ou oito lados). Os polígonos formados pelas rochas variam de 38 a 51 centímetros em diâmetro e chegam até 25 metros de altura em penhascos a cerca de 100 metros de elevação.