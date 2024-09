Banho com água mineral? Os pedidos mais esquisitos do serviço de quarto

O relatório ainda revelou que os hotéis estão se adaptando a tempos de pedidos mais excêntricos. Por exemplo, o hotel W Osaka instalou um botão "Whatever/Whenever" (qualquer coisa a qualquer hora, em tradução livre) nos quartos para garantir que todos os desejos dos hóspedes sejam atendidos, sempre.

Já o Hospes Maricel & Spa, em Palma de Maiorca, na Espanha, tem agora o serviço de quarto de beleza, em que você pode pedir limpeza de pele ou tratamentos de beleza tecnológicos com uma ligação para a recepção. O Four Seasons Hotel em Austin, no estado americano do Texas, ainda tem no serviço de quarto a possibilidade de chamar um "concierge de guitarra" para quem quer dicas para tocar um instrumento de luxo.

Em tempo: o serviço VIP do The Sentinel Hotel de Portland, no Oregon, significa "Very Important Pet Service" ou seja, serviço de pet muito importante — e inclui os melhores atendimentos com banho e tosa, além de um acupunturista para animais estressados.

Achados e perdidos também teve 'esquisitices'

Os itens esquecidos mais comuns nos hotéis ainda são roupa suja, carregadores de celular, produtos de maquiagem e cosméticos como shampoo, sabonete e etc., mas houve outros nada corriqueiros na lista: