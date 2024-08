Nas Olimpíadas de LA, carro será fundamental: 7 regras para dirigir por lá

Lembre-se que as leis norte-americanas são estaduais, e cada estado pode mudar suas normas. Na Califórnia, ao locar um carro, não é necessário pagar por motorista adicional, que já estará incluso caso os dois sejam casados. Em outros Estados, é bem possível que a taxa seja cobrada, caso você queira dividir a tarefa de dirigir.

Pedágios

Em muitos Estados, a cobrança de pedágios já não tem postos de parada. Na Califórnia, nem a tag de pedágio é necessária, pois o motorista é cobrado pela leitura da placa, direto no cartão de crédito. Em outros locais do país, a cobrança pode ser feita por tag no carro, como acontece também no Brasil.

"O custo da tag pode variar de 4 dólares por dia (mais os custos dos pedágios) até 15 dólares por dia, que pode incluir os pedágios. A recomendação é sempre se informar sobre os pedágios naquele local, já na retirada do veículo", aconselha a especialista.

Estrada para a famosa praia de Santa Monica, pertinho de Los Angeles Imagem: Andrea Miramontes/@ladobviagem

Polícia e regras de trânsito

Diferentemente do Brasil, onde saímos do carro para falar com o policial, por lá, caso seja abordado, o motorista deve ficar dentro do veículo. É importante também manter o contrato de locação impresso no carro, que será pedido pelo policial, junto com a habilitação.