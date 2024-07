NBA assina acordo de transmissão de US$77 bi com Disney, Amazon e Comcast

Analistas disseram que a conquista dos direitos de transmissão exige um enorme compromisso financeiro, considerando o custo e também as taxas associadas à produção.

Cerca de 75 jogos da temporada regular serão transmitidos pela TV a cada temporada, acima do mínimo estabelecido no acordo atual, de 15 jogos, disse a NBA.

"Nossos novos acordos globais de mídia com a Disney, NBCUniversal e Amazon maximizarão o alcance e a acessibilidade dos jogos da NBA para os torcedores nos Estados Unidos e em todo o mundo", disse o comissário da NBA Adam Silver.

"Esses parceiros distribuirão nosso conteúdo em uma ampla gama de plataformas e ajudarão a transformar a experiência dos torcedores ao longo da próxima década."

A WNBA, liga feminina da NBA, anunciou em paralelo que renovou parcerias com Disney, Amazon e assinou novo contrato com a NBCUniversal. Os acordos permitirão que as empresas distribuam mais de 125 jogos da temporada regular e dos playoffs da WNBA.

(Reportagem de Harshita Mary Varghese e Akash Sriram em Bengaluru e Dawn Chmielewski em Los Angeles)