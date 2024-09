Isabela Abreu monta pista de obstáculos em Curitiba

O pentatlo moderno passará por uma profunda mudança no próximo ciclo olímpico. A partir de agora, a configuração de provas da modalidade será outra, com a exclusão do hipismo. A nova habilidade que entrou no esporte é uma corrida de obstáculos, similar à provas feitas em alguns programas de televisão. E para se preparar para a nova prova, Isabela Abreu, representante do Brasil no pentatlo moderno na última Olimpíada, está montando uma pista de obstáculos em Curitiba.

O pentatlo moderno foi idealizado por Pierre de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos da era moderna. A ideia do Barão era relembrar o pentatlo dos jogos da antiguidade, com uma combinação de habilidades para montar um "soldado perfeito". Assim, o pentatlo moderno consistia de cinco modalidades: hipismo, esgrima, natação, tiro e corrida. Mas o hipismo foi substituído após nos Jogos de Tóquio-2020, uma técnica da delegação alemã ser flagrada agredindo um cavalo. Após uma enquete com a comunidade da modalidade, a prova substituta escolhida foi uma corrida de obstáculos.

Nova pista em Curitiba

Isabela Abreu foi a única representante do Brasil no pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Paris e competiu em um cenário espetacular, no Jardim do Palácio de Versalhes. "Foi a realização de um sonho, competir em um lugar como o Palácio de Versalhes. E ter minha família lá foi especial, vários deles puderam ver um evento meu pela primeira vez", disse a atleta em entrevista ao Olimpíada Todo Dia.