Nicole Silveira se prepara para temporada com 2026 no horizonte

Mesmo com alguns resultados fora do esperado, Nicole avalia a temporada positivamente. "Porém, ao refletir, percebo que tenho motivos para me orgulhar dessa temporada. Mesmo com o nível de competição mais alto, devido ao aumento de atletas de elite, especialmente nas largadas, consegui obter ótimos resultados em algumas competições importantes. Foi uma temporada difícil, mas que me trouxe muito aprendizado", completou.

Temporada já vai começar

A temporada 2024/2025 do skeleton começa em novembro. Nicole Silveira já está na Europa, ao lado da sua parceira de vida e de treinos, a belga Kim Meylemans, atual campeã europeia da modalidade. As duas ficaram noivas esse ano em parceria que tem dado certo dentro e fora das pistas. "A Kim tem sido um grande apoio em todas as áreas. Ela já passou por muitas das experiências que estou enfrentando agora, então ela me entende de uma forma que poucas pessoas podem. O skeleton é um esporte muito específico, e ter alguém ao meu lado que compreende completamente as nuances da modalidade faz uma diferença enorme. Ela me apoia 100% e está sempre ao meu lado, torcendo por mim e me ajudando em tudo que for necessário para que eu possa dar o meu melhor", comentou a brasileira.

Nicole Silveira espera que seja mais tranquila, já acostumada com seus novos equipamentos. Ela irá competir em etapas da Copa Ásia e da Copa América, além de todas as Copas do Mundo, com a exceção da etapa da China. O grande auge da temporada será em março de 2025, com o Campeonato Mundial em Lake Placid, nos Estados Unidos.

Nova pista

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina terão as provas dos esportes de trenó em uma nova versão da pista Eugênio Monti, que recebeu o bobsled e o luge quando Cortina D'Ampezzo sediou a Olimpíada de Inverno em 1956. Porém, a pista foi fechada em 2007 e será remodelada para 2026. Ela ficará pronta apenas no ano que vem, o que será um elemento surpresa para os atletas do skeleton que devem ter contato com o gelo apenas perto da Olimpíada.