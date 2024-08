Rogério exalta CPB e comitê organizador

O jogador elogiou toda a assistência que tem tido tanto dos Jogos de Paris, como do Comitê Paralímpico Brasileiro na França. "Absolutamente tudo está ótimo, vila, ginásio onde vamos jogar, alimentação. Toda a equipe do CPB está sempre atento com a gente, então é surreal viver tudo isso. Hoje treinamos no ginásio oficial. Mesmo sendo por pouco tempo na quadra, só de estar aqui e sentir essa emoção, a gente consegue fazer um treino de mentalização bom para os Jogos. Então está sendo maravilhoso essa estrutura que não somos acostumados. Isso é Jogos Paralímpicos", exaltou o brasileiro após treino na arena de competições em Parc de la Chapelle.

Rogério fará seu primeiro jogo pela fase preliminar da classe SL4 pelo grupo D por volta das 6:50 (horário de Brasília) na quadra 1. Outros brasileiros estarão em ação no badminton, entre eles é Vitor Tavares, que enfrenta atleta da casa Charles Noaks 12:20 pelo grupo C da classe SH6. Enquanto Daniele Souza, da WH1, encara a tailandesa Sujirat Pookkham às 13:40.