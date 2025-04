Ceni crê na vinda de técnico estrangeiro para seleção e exalta Bahia: 'Feliz aqui'

Antigo sonho da CBF, Carlo Ancelotti continua como prioridade da entidade, que dá o acerto com o comandante italiano como muito próximo. O mau momento do treinador à frente do Real Madrid, reforça a confiança dos dirigentes.

Em meio à expectativa de quem será o novo técnico da seleção brasileira, Rogério vem colhendo os frutos do seu trabalho no comando do Bahia. Campeão estadual deste ano com a equipe, ele vem brilhando também em outras competições.

Na Libertadores, o time baiano lidera o Grupo F de forma isolada (sete pontos em três rodadas) e ostenta 77% de aproveitamento. No Nacional, com a expressiva vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, neste domingo, o conjunto da Fonte Nova figura na sétima posição com nove pontos.

"Estou feliz onde trabalho e tenho contrato até dezembro. Estou satisfeito por tudo que está acontecendo (no Bahia). Importante para o torcedor entender o crescimento em pouco tempo no futebol, onde se leva tempo para construir coisas", afirmou o ex-goleiro que, no ano passado livrou o clube do rebaixamento no Nacional e ainda obteve a classificação da equipe para a fase preliminar da Libertadores.