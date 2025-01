Grêmio bate Monsoon em noite de invasão de cachorro e gol de calcanhar

O Grêmio manteve a invencibilidade no Campeonato Gaúcho e conquistou sua segunda vitória consecutiva ao bater o Monsoon por 3 a 0, na noite desta quarta-feira. A partida foi disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O uruguaio Arezo marcou dois gols na tranquila vitória, um deles de calcanhar, garantindo a liderança do Grupo A, com sete pontos. O Tricolor já havia vencido na estreia do técnico Gustavo Quinteros, goleando o Caxias por 4 a 0 na Arena, em Porto Alegre.

Recém-chegado à elite do futebol gaúcho, o Monsoon vinha embalado por sua primeira vitória no campeonato - 2 a 1 sobre o Pelotas na Boca do Lobo - e agora aparece em terceiro lugar no Grupo C, com três pontos.