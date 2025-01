Maurício convoca torcida e mostra confiança em recuperação do Palmeiras contra o Bragantino

O meia Maurício, um dos poucos destaques do Palmeiras na temporada, falou sobre a expectativa para o duelo com o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira, às 19h30, no Allianz Parque, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Para ele, a força da torcida será decisiva para o time alviverde seguir firme na busca pelos três pontos.

"A torcida sempre comparece e nos apoia, e isso faz toda a diferença. O Bragantino é uma equipe qualificada, que sempre vem para dificultar. Mas jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, sabemos do nosso poder e vamos lutar para conquistar os três pontos", afirmou o meia.

Com sete pontos, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo D. O jogador, que já marcou dois gols e deu uma assistência na temporada, falou sobre sua adaptação e evolução no clube apesar da derrota para o Novorizontino, por 2 a 1, no sábado.