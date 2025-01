Mirassol derruba invencibilidade do São Bernardo no Paulistão com gol e assistência de Reinaldo

Com direito ao primeiro gol de Reinaldo, ex-São Paulo e Grêmio, o Mirassol embalou a segunda vitória seguida no Paulistão para seguir tranquilo na zona de classificação do Grupo A. Mesmo jogando fora de casa, acabou com a invencibilidade do São Bernardo ao fazer 2 a 1 no estádio Primeiro de Maio, no ABC.

O experiente lateral marcou de pênalti no começo da primeira etapa e depois, na etapa final, deu assistência para o gol de cabeça marcado por João Victor. No fim, Felipe Azevedo descontou.

Com o resultado, o Mirassol foi aos seis pontos e está na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Corinthians, que tem nove e é o único time com 100% de aproveitamento. Do outro lado, o São Bernardo segue em segundo do Grupo D, apesar da derrota, também com seis pontos. A chave é liderada pelo Palmeiras, com sete, e a Ponte Preta vem logo atrás com cinco.