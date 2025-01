Ex-jogador do Chelsea se torna soldado do exército francês e faz até treinamento na Amazônia

Malouda passou por duros testes para poder fazer parte do grupo. As atividades avaliaram, entre outros aspectos, o desempenho físico e mental do ex-jogador em condições extremas, bastante adversas. Ele chegou a participar de treinamentos na Amazônia.

"Passando pela Amazônia em meu território natal, pude fazer um curso de iniciação com o 3º Regimento de Infantaria Estrangeiro. Agradeço ao 3º REI por este momento de coesão e por estes valores de espírito de equipe diante das adversidades. Esses são valores essenciais no esporte de alto nível", afirmou Malouda em uma postagem nas redes sociais.

O ex-jogador se aposentou do futebol em 2018, quando estava vestindo a camisa do Differdange, clube de Luxemburgo. No entanto, seu melhor momento foi mesmo com a camisa do Chelsea. Lá, além da Liga dos Campeões, ele conquistou o Campeonato Inglês de 2010 e ainda três edições da Copa da Inglaterra (2009, 2010 e 2012).