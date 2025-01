Canobbio é apresentado no Fluminense e se empolga com 'time de guerreiros': 'Armadura caiu bem'

Um dos principais reforços do Fluminense nesta temporada, o atacante Agustín Canobbio foi apresentado, nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro. Ainda sofrendo com o calor carioca, mas habituado ao novo clube, pelo qual estreou no empate por 1 a 1 com o Maricá, no sábado, o uruguaio disse que se já está identificado com o "time de guerreiros", um dos apelidos da equipe tricolor.

"Corro o tempo todo, gosto de jogar sempre com humildade e sacrifício. Ficou gravada a frase com 'guerreiro' (do Fluminense), então acho que caiu bem a armadura em mim. Agora quero fazer mais do que 100% nos treinamentos e em campo", comentou o atleta de 26 anos. "Fui muito bem recebido. Falo sempre como o Facundo (Bernal) e o Germán (Cano), que me recomendam muita coisa e me ajudam na adaptação. Tem também o calor, mas vou me acostumar", brincou o atacante, que assinou um contrato de quatro anos nas Laranjeiras.

O Fluminense desembolsou 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) e ainda cedeu o jovem Isaac para tirar Canobbio do Athletico-PR, o que faz dele a contratação mais cara da história do clube. O jogador admite a responsabilidade pela expectativa criada em torno do seu futebol e das cifras, mas negou se sentir pressionado.