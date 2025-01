Impeachment de Augusto Melo: entenda o que estará em votação no Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne nesta segunda-feira para votar o impeachment do presidente Augusto Melo. A reunião ocorre na sede social do clube, no Parque São Jorge, com chamadas às 18h e às 19h. Será analisada a suposta omissão do mandatário nas irregularidades no acordo com a ex-patrocinadora Vai de Bet, que acabou virando caso de polícia e gerando uma crise nos bastidores. A defesa ainda tenta anular a votação e não descarta levar o caso para Brasília.

A reunião foi convocada por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, na segunda-feira passada. É a terceira data marcada para a discussão do tema. Inicialmente, a votação seria em 28 de novembro, mas foi remarcada após as autoridades citarem falta de segurança no local. Os membros voltaram a se reunir em 2 de dezembro, mas Augusto Melo conseguiu suspender a votação por meio de uma liminar, derrubada dez dias depois pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Para o processo de impeachment avançar, é necessário que uma maioria simples do colegiado de 302 conselheiros vote a favor da destituição. Neste cenário, quem assumiria o comando é Osmar Stabile, primeiro vice-presidente. Ele terá até cinco dias para convocar a Assembleia Geral dos associados para votação em última instância, e de 30 a 60 dias para marcar a data da votação. Ou seja, serão os sócios quem decidem se o presidente sai de maneira definitiva ou não.