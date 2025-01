Corinthians explica gastos de R$ 8 milhões no cartão corporativo

Em nota oficial, o Corinthians informou que os gastos com a rede de restaurantes especializada em frutos do mar foram para 'delivery' em jogos fora de casa, com comida sendo consumidas pelo elenco e estafe no vestiário e hotel.

"Nas partidas em outras cidades, os atletas, estafe e comissão técnica fazem a refeição pós-jogo dentro do vestiário. O cardápio é escolhido por um nutricionista e passado para quem está na viagem, permitindo que escolham entre opções como carne, peixe e massa. É uma alimentação controlada para repor o gasto energético e calórico da partida. As refeições são entregues e realizadas no vestiário do estádio. Depois de comerem, atletas, estafe e comissão seguem para o aeroporto e retornam a São Paulo. Quando a comissão opta por dormir na cidade do jogo, as refeições são feitas no hotel. Todos esses valores são pagos com o cartão corporativo que fica com o Departamento de Futebol", explicou o clube.

A direção corintiana explicou a preferência pela rede Coco Bambu. "O Coco Bambu não é o único restaurante que realizou este serviço, mas foi o preferido em algumas cidades pela qualidade, fornecimento e segurança alimentar. Além disso, possui refeições mais leves, como legumes, peixes, batatas assadas, arroz integral e ingredientes nos quais podemos confiar. A qualidade da alimentação é um dos fatores primordiais no processo de recovery pós-jogo."

Os gastos com cartões corporativos também tiveram significativo aumento após a chegada do astro holandês Memphis Depay. A diretoria teve uma despesa de R$ 453 mil com hospedagens no Hotel Fasano em 2024. Somente em setembro, mês em que o holandês foi apresentado, foram registradas gastos no valor de R$ 78 mil. Em 14 de outubro, o cartão foi utilizado oito vezes em um mesmo dia, sugerindo despesas além da hospedagem.

Na nota, o clube afirma que esse gasto se refere a dois meses em que Memphis Depay ficou morando no hotel de luxo enquanto não tinha residência fixa em São Paulo.

"O clube reforça que todos os gastos com o cartão corporativo são exclusivamente para despesas relacionadas a viagens, hospedagens, refeições e outras necessidades operacionais ligadas às atividades do clube, incluindo os esportes profissionais e de base, envolvendo atletas e funcionários dessas áreas", afirmou o Corinthians, em comunicado.