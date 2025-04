Palmeiras deve alcançar marca de oito milhões de torcedores no Allianz Parque contra o Bahia

São 14 títulos conquistados em apenas 11 temporadas: duas Libertadores, quatro Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

"O Palmeiras hoje é um dos times que mais investe em ações para seus torcedores. Essa preocupação, além da boa fase da equipe, tem grande contribuição no sucesso de público do Allianz Parque. É o clube com maior número de sócios torcedores e segue investindo em produtos e serviços que fomentam a paixão dos palmeirenses", destacou Reginaldo Diniz, CEO da End to End, agência que dá suporte para todas as ações de marketing, engajamento, B.I e Growth do Palmeiras Pay e do programa Sócio Avanti.

Fora do campo de jogo, o estádio inaugurado no final de 2014 conta com outras atrações para o público: restaurantes sofisticados, estúdios de tatuagem, coworking, ambientes para festas e até locais especializados em serviços estéticos. Na alta gastronomia, por exemplo, o Allianz Parque apresenta as seguintes opções, com espaços administrados pela GSH, empresa especializada no ramo alimentício: La Coppa, especializado em comida italiana, Nagairô, de culinária japonesa, e o Braza, com cardápio voltado para carnes nobres.