Astro do Corinthians, Memphis Depay aprova nova camisa: "Espero ganhar mais títulos"

Neste sábado, o Corinthians lançou seu novo uniforme para o restante da temporada de 2025. A nova camisa I do Timão faz alusão aos 25 anos da conquista do primeiro Mundial de Clubes da Fifa do time, vencido em 2000, no Maracanã, diante do Vasco.

O novo uniforme foi amplamente divulgado com fotos do elenco. E Memphis Depay, um dos principais jogadores do plantel corintiano, parece ter aprovado a nova camisa. O atacante, inclusive, apareceu beijando o escudo do Alvinegro nas fotos para o 'media day'.

"A nova camisa... eu amei. Acho que vamos jogar muitos jogos com ela, e espero ganhar mais títulos com ela. Peita do Coringão", disse Memphis em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.