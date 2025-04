Geladeira? Endrick começa final da Copa do Rei no banco mesmo sem Mbappé

Artilheiro da Copa do Rei, Endrick começará a final da Copa do Rei no banco de reservas. Real Madrid e Barcelona definem o título hoje, às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP).

O que aconteceu

O técnico Carlo Ancelotti optou por Dani Ceballos na vaga de Mbappé, que está no banco por um problema no tornozelo. O francês torceu o tornozelo na derrota para o Arsenal, pela Liga dos Campeões, e era dúvida para a final de hoje.

Endrick foi o titular do Real Madrid no decorrer competição, é o artilheiro, mas não ganhou a vaga. O camisa 16 marcou cinco vezes pela Copa do Rei.