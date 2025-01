Corinthians afasta diretor citado em escândalo da Vai de Bet

A pressão pela demissão era decorrente de dúvidas a respeito do intermediário no patrocínio da casa de apostas. Em seu depoimento à polícia, Rocha Neto disse não saber quem é Alex Cassundé, empresário que figurava no contrato como intermediador do negócio entre a casa de apostas e o Timão. Ele receberia R$ 25 milhões de comissão caso o acordo não tivesse sido rompido. Atualmente, ele é um dos investigados no inquérito policial.

Segundo informações obtidas pela polícia, Alex Cassundé não teria participado da negociação e teria sido colocado por Marcelo Mariano como intermediário no contrato. Em março, a empresa de Cassundé, Rede Social Media Design Ltda., realizou transferências para uma empresa fantasma, chamada Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, que pertence a uma "laranja".

Marcelo Mariano tinha fama de "intocável" no Corinthians pela relação com Augusto Melo. O diretor transitava entre os departamentos financeiro e jurídico, mandava pagar notas, opinava em contratos fora de sua alçada e ganhou desafetos pelo estilo de administração.

Afastado, Marcelo Mariano agora retorna ao Conselho Deliberativo do Corinthians. Em nota divulgada pelo Corinthians, Augusto Melo agradeceu Mariano pelo "período de dedicação ímpar".

Sócio de Gusttavo Lima seria intermediário

Toninho Duettos, produtor e sócio do cantor Gusttavo Lima, afirmou em entrevista ao UOL ter intermediado o acordo de patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians. Segundo o empresário, José André da Rocha Neto, CEO da Vai de Bet, o procurou para tentar a negociação com o clube. Mas, no momento de acertar os termos do contrato, Toninho diz ter sido "passado para trás", em uma ação de "má-fé" da diretoria corintiana.