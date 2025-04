Santos abre venda de ingressos na bilheteria da Vila para duelo com Bragantino

O Santos abriu, neste sábado, a bilheteria física da Vila Belmiro para a comercialização dos ingressos para a partida diante do RB Bragantino. O Peixe recebe o Massa Bruta a partir das 20h30 (de Brasília) na Baixada Santista, em duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão. A venda via internet iniciou na última quinta-feira.

O guichê para a venda das entradas funcionará das 13h às 18h, próximo ao portão 06 da Vila Belmiro. Serão colocados à venda os ingressos para todos os setores do estádio do Santos. Segundo o Peixe, a iniciativa busca "ampliar ainda mais o atendimento ao torcedor".

O Peixe chega pressionado. O clube perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, na última rodada, e despencou para a 18ª colocação, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.