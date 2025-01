R$ 43 mil no Coco Bambu e gastos com Memphis: cartão corporativo do Corinthians supera R$ 8 milhões

Maio - R$ 606.320,26



O relatório do Conselho de Orientação culminou na abertura de um segundo processo que pode causar a destituição do presidente Augusto Melo. Quando questionado sobre o assunto, em novembro do ano passado, o mandatário se defendeu dizendo que não utiliza o cartão corporativo que está no nome dele, fato confirmado pela apuração da Gazeta ao avaliar as faturas, mas reconheceu que é do presidente do clube a responsabilidade pelos gastos com os outros cartões que pertencem à diretoria, afinal, o próprio presidente pode utilizar um destes cartões.

"O que está aparecendo aí é cartão corporativo do clube todo, usado para compras, viagens, que as pessoas responsáveis, que têm notas fiscais, eles que gastam. O Augusto Melo, durante 11 meses, não gastou um real, porque eu não preciso disso", disse ele à Central do Timão e, em seguida, completou. "A responsabilidade é do Corinthians e eu sou o presidente, então, a responsabilidade é minha. Só que tudo que é gasto tem nota fiscal, tem como provar e, aliás, tem troca de e-mail, tem toda a documentação à disposição, tanto do Conselho Deliberativo como do Cori".

A Gazeta Esportiva perguntou à diretoria corintiana, por meio da assessoria de imprensa do clube, quem é o responsável pelo gerenciamento e controle dos cartões, e também questionou se algum cartão foi utilizado para custear algum compromisso ou necessidade do presidente Augusto Melo, diretamente. O clube não respondeu a estas duas indagações.

