Carlão brilha e Noroeste estreia no Paulistão com vitória sobre o Velo Clube em Rio Claro

Velo Clube e Noroeste entraram em campo no Benitão, na noite desta quarta-feira, reeditando a grande final do Campeonato Paulista A2 de 2024. Desta vez pelo Paulistão, o time de Bauru levou a melhor ao bater o rival por 2 a 0. Pedro Felipe e Carlão marcaram os gols que construíram o triunfo.

O primeiro compromisso colocou o Noroeste na liderança do Grupo C, com três pontos, enquanto o Novorizontino foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0 e fica com zero. Água Santa e São Paulo ainda não estrearam. Pelo Grupo D, o cenário é inverso, com o Velo Clube zerado, enquanto a Ponte Preta venceu e tem três pontos.

O primeiro tempo de muita intensidade terminou com o Noroeste em vantagem, apesar da grande atuação do camisa 10 velista, Felipinho. Com maior presença em campo, o visitante contou ainda com atuação destacada do atacante Carlão, que participou dos dois gols.