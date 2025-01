Saiba o motivo de Dudu e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, virarem inimigos

Naquela época, o atacante frustrou o Cruzeiro e foi a público argumentar que seu ciclo não tinha terminado como resposta a uma declaração de Leila, em entrevista à Globo, dizendo que sim, a história do camisa 7 já havia se encerrado e pressionando o atleta para tomar uma decisão. Ele decidiu ficar, contrariou a presidente e a irritou. Ambos nunca foram amigos, mas não se davam mal. A partir daquele dia, a relação ruiu.

O que poucos sabiam é que, passada a negociação frustrada, Dudu não deixou um dia de conversar com Alexandre Mattos, diretor de futebol do Cruzeiro, para acertar sua transferência ao clube que o revelou, o que aconteceu em dezembro do ano passado, depois de rescindir com o Palmeiras.

Antes de sair, Dudu deu indiretas à atual presidente ao enaltecer Maurício Galiotte, antecessor de Leila, e com quem o atleta tinha ótima relação. "O melhor presidente! Como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários. Sempre teve e terá o meu respeito!", escreveu o atacante em novembro do ano passado.

Leila resolveu falar o que pensa de Dudu nesta segunda e deixou claro que se incomodou com o "prejuízo de milhões" que Dudu deu ao clube ao sair de graça em dezembro e não em junho, quando o Palmeiras receberia R$ 20 milhões por sua venda.

"Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo o que aconteceu, não é? Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, não é? Houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi. E aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões", constatou ela.

Em uma década no Palmeiras, Dudu construiu uma idolatria incomum nos dias atuais e se tornou, para muitos torcedores, o maior jogador do time paulista neste século. Mas só defendeu o clube, ironicamente, graças à ajuda de Leila.