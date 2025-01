Lehecka conquista título em Brisbane após abandono de algoz de Djokovic

"Foi uma grande semana para mim aqui em Brisbane", afirmou Lehecka, que vai ganhar quatro posições no ranking. "Amo jogar na Austrália", completou o tenista de 23 anos que na semifinal também foi beneficiado pelo abandono do adversário por lesão.

FRANCÊS SELA SEMANA DE VIRADAS COM TÍTULO EM HONG KONG

O francês Alexandre Muller venceu o japonês Kei Nishikori por 2 a 1 (2/6, 6/1 e 6/3) na final do Torneio de Hong Kong e conquistou seu primeiro título no circuito da ATP.

Com a virada na final sobre o ex-número quatro do mundo, Muller se tornou apenas o terceiro homem na Era Aberta (o profissionalismo no tênis, a partir de 1968) a conquistar um título ATP tendo perdido o set de abertura em todas as partidas que disputou.

"Obrigado a todos pelo apoio esta noite. Foi uma semana incrível, perdendo o primeiro set em todas as partidas", disse Muller, 67º do mundo. "Tentei manter a calma entre os pontos e a mesma energia."