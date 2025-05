Corinthians ignora recomendações técnicas e omite notas fiscais de produtos da Nike

Em 2024, o Corinthians recebeu R$ 13,2 milhões em peças da Nike tanto no Parque São Jorge quanto no CT Dr. Joaquim Grava, mais do que o triplo do valor de R$ 4 milhões relativos à "cota anual não cobrável" combinado com a fornecedora de material esportivo. Parte destes itens não foram devidamente registrados, para fins fiscais, no ato do recebimento, expondo a instituição a riscos alertados pela Ernst & Young e pelo Departamento de Tecnologia da Informação (TI) do clube, que foram ignorados pela diretoria presidida por Augusto Melo.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem teve acesso à troca de e-mails entre departamentos do Corinthians e a E&Y, empresa que prestou serviço de consultoria ao clube entre janeiro e setembro do ano passado. A ex-parceira relatou ao Timão, em agosto, graves irregularidades no cadastramento de notas fiscais (NFs) de materiais esportivos fornecidos pela Nike e as possíveis consequências que tais atos poderiam causar.

Naquele mês, a E&Y se reuniu com o Corinthians para debater questões ligadas à logística e estocagem de material esportivo. A empresa demonstrou, através de um e-mail enviado a diversos dirigentes do clube, preocupação com a descentralização do estoque e emissão das NFs, que até então eram feitos em apenas um CNPJ (Parque São Jorge), mas passaram a ser realizados também no CT Dr. Joaquim Grava.