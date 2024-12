Bets patrocinadoras de Botafogo e Flamengo ficam fora de lista do governo para operar em 2025

Segundo a portaria, as empresas deverão pagar uma outorga de R$ 30 milhões para começar a operar a partir de janeiro. Além disso, há normas para que as operadoras coíbam fraudes, lavagem de dinheiro e publicidade abusiva. As práticas foram elaboradas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e aprovadas no Congresso. Uma delas é que os sites terão de utilizar o domínio "bet.br".

Outros 12 clubes têm patrocínios de marcas regularizadas. A Betano, detentora dos naming rights do Brasileirão e da Copa do Brasil, tem licença provisória. Sem clubes, mas com parcerias com Galvão Bueno e Vini Jr, o Grupo NSX, responsável pela Betnacional e pela Mr Jack Bet, é um dos que afirmam já ter pago a outorga necessária.

O Palmeiras, que conta com a Crefisa desde 2015, planeja o anúncio da Sportingbet para o começo de 2025. A empresa está regularizada conforme a lista provisória.

Entre os clubes da Série A, apenas Grêmio, Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino não têm bets como patrocinadoras másters dos clubes. Por enquanto. A dupla gaúcha não irá renovar o patrocínio máster com o Banrisul para 2025 e levará a marca do banco para as costas dos uniformes. Conforme o Estadão já adiantou, os clubes devem fechar com a KTO, aumentando o valor pago pela exposição nos uniformes. A marca já tem licença definitiva.

As empresas do mercado de aposta de quota fixa são as principais patrocinadoras do futebol brasileiro desde que foi permitida a operação no País, em 2017.

No Corinthians, a Esportes da Sorte banca o salário de R$ 3 milhões mensais de Memphis Depay. A empresa também pagou parte dos R$ 2 milhões que Luis Suárez recebia por mês no Grêmio.