Newcastle vence, assume 5º lugar no Inglês e aumenta a crise do Manchester United

Com um gol do brasileiro Joelinton, o Newcastle derrotou, fira de casa, nesta segunda-feira, o Manchester United, por 2 a 0, e assumiu o quinto lugar no Campeonato Inglês. Com o resultado, o Newcastle chegou aos 32 pontos, enquanto o United aumentou sua crise, ao permanecer com 22, em 14º.

O jogo, válido pela 19ª rodada, mal havia começado e a zaga do Manchester United já cometia uma grave falha de posicionamento. O atacante Isak aproveitou para, de cabeça,, fazer o seu 12º gol no campeonato, aos quatro minutos.

A desvantagem deixou o United atordoado e o Newcastle aproveitou para ampliar a vantagem com um gol do brasileiro de Joelinton, aos 19 minutos.