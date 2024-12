Na mira do São Paulo, Oscar teve média de 30 jogos por ano e foi 'rei' de assistências na China

O São Paulo está nos últimos detalhes para anunciar a contratação do meia Oscar, que voltará ao clube 14 anos após um imbróglio que envolveu a Justiça e, à época, resultou num divórcio que parecia irremediável.

O meia volta ao clube que o revelou após passar por Internacional, Chelsea e Shanghai Port, onde esteve nos últimos sete anos. Com uma liga tecnicamente bem inferior, existe a preocupação de Oscar, aos 33 anos, não conseguir render perto do mesmo futebol que o levou a ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

E um dos principais pontos de preocupação da torcida é a questão do calendário. No ano passado, sem chegar a nenhuma final, o São Paulo fez 68 partidas no ano. Na China, Oscar fez 39 jogos pelo Shanghai.