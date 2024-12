Vini Jr. celebra título e prêmio de melhor do mundo: 'Minha luta é maior que os prêmios'

Ainda no embalo pela conquista do prêmio The Best, o atacante Vini Jr. completou a sua festa particular com mais uma honraria após faturar a Copa Intercontinental nesta quarta-feira na vitória do Real Madrid sobre o Pachuca pelo placar de 3 a 0. O atleta revelado pelo Flamengo deixou o gramado como o melhor jogador da decisão.

Na comemoração, seu discurso veio na forma de agradecimento e a família foi exaltada pelo atleta que também elegeu os companheiros do time espanhol como coadjuvantes de luxo.

"Foi um bom trabalho escutar os meus pais, meus companheiros, o mister, todos os treinadores que passaram na minha carreira. Estou muito feliz por esse momento", afirmou o camisa 7.