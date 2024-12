Oscar chora em despedida do futebol chinês após 8 anos; assista

O atacante Oscar fez na última terça-feira o seu último jogo pelo Shanghai Port, da China. Na partida que terminou em 1 a 1 contra o Gwangju pela Liga dos Campeões da Ásia o brasileiro não poupou as lágrimas e caiu no choro em sua despedida após oito temporadas no clube. Com o fim do contrato, o atacante está livre no mercado (assista abaixo).

O atacante começou a carreira no São Paulo, em 2008, onde ficou por dois anos até se transferir para o Internacional em 2010. No clube gaúcho, Oscar também jogou duas temporadas até ser vendido para o Chelsea, em 2012. O brasileiro ficou no clube inglês até 2016, quando foi para o futebol chinês jogar no Shanghai Port.

O jornal espanhol Marca registrou a saída do atacante do Shanghai Port. "Oscar, o último sobrevivente da 'bolha' deixa a China", definiu o jornal, relembrando o boom de jogadores que se transferiram para o futebol chinês na época, em movimento semelhante ao que ocorre agora com as transferências para o futebol da Arábia Saudita.