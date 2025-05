Atlético-MG confirma contratação de Dudu, ex-Cruzeiro

O atacante rescindiu com a Raposa há poucos dias. Dudu chegou ao Cruzeiro no início do ano, depois de deixar o Palmeiras após não se entender com a presidente Leila Pereira. Na Raposa, após atuações não convincentes, foi deixado no banco de reservas pelo técnico Leonardo Jardim. Em uma entrevista pós-jogo, o atleta questionou a decisão do treinador e foi afastado do elenco, até ter seu vínculo rescindido.

Pelo Cruzeiro, Dudu disputou apenas 17 jogos e marcou dois gols. Antes, o jogador de 33 anos passou nove temporadas pelo Palmeiras, onde disputou 452 partidas e marcou 88 gols, sendo considerado um dos grandes ídolos recentes da história do Verdão.