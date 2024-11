Com contrato perto do fim, Salah diz que está 'mais fora do que dentro' no Liverpool

Herói do Liverpool na vitória sobre o Southampton, no domingo, Mohamed Salah afirmou que seu futuro segue indefinido e que, no momento, "está mais fora do que dentro" do clube inglês. O atacante egípcio tem contrato até o fim da temporada europeia, em junho do ano que vem.

"Bem, estamos quase em dezembro e ainda não recebi nenhuma oferta para permanecer no clube. Estou provavelmente mais fora do que dentro. Vocês sabem que estou no clube há muitos anos. Não existe clube como este. Mas, no final das contas, (a situação) não está em minhas mãos."

Salah fez as declarações após marcar dois gols na vitória do Liverpool sobre o Southampton por 3 a 2, no domingo. O resultado ampliou para oito pontos a vantagem do time na liderança do Campeonato Inglês. O egípcio de 32 anos, que defende as cores do tradicional clube inglês desde 2017, marcou 12 gols em 18 jogos nesta temporada.