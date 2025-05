A um mês do próximo jogo, Brasil corre risco de jogar com técnico interino?

A um mês de entrar em campo, a seleção brasileira ainda não tem definido seu novo treinador. A CBF trabalha com três possibilidades - Carlo Ancelotti é a principal - e quer definir o comandante antes do prazo de envio da pré-lista, no dia 18. A entidade não trabalha com a hipótese de um técnico interino.

A seleção entra em campo no dia 5 de junho, quando viaja até Guayaquil para o duelo com o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A data Fifa se inicia no dia 2 e a lista final de convocação precisa ser enviada até o dia 26.

No dia 10 de junho, a seleção enfrenta o Paraguai em jogo marcado para a Neo Química Arena, fechando a penúltima data Fifa das Eliminatórias. A seleção brasileira ainda não tem vaga assegurada restando quatro rodadas e ocupa a quarta colocação com 21 pontos - a Venezuela, que iria para a repescagem hoje, soma 15.