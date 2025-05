Rival do Palmeiras diz que time não tem nível para brigar no Super Mundial

Sergio Busquets prevê um Super Mundial complicado para o Inter Miami. Segundo o meio-campista, o time não está no mesmo nível da competição, mas tentará avançar ao mata-mata.

É claro que não estamos no nível para competir no Mundial de Clubes, mas vamos tentar competir no grupo. Busquets, em entrevista à DAZN durante o GP de Miami