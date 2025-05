Lewandowski volta, e Barcelona anuncia relacionados para a partida contra a Inter de Milão

? ?????????????#InterBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/8kbLIZmMMx

Entre os desfalques, o treinador Hansi Flick não poderá contar com os dois laterais titulares. Do lado esquerdo, Alejandro Balde não entra em campo desde o dia 12 de abril, quando sofreu uma lesão no músculo femoral da coxa esquerda. O lateral direito Jules Koundé se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra a Inter de Milão, na última quarta-feira. O francês foi diagnosticado com uma lesão distal no bíceps femoral da coxa esquerda.

Além da dupla, o goleiro Ter Stegen, que vinha sendo relacionado nas últimas partidas, após se recuperar de uma grave lesão no tendão, ficou de fora da lista.

Na partida de ida, Barcelona e Inter de Milão ficaram no empate em 3 a 3, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Um novo empate leva a decisão da vaga na final para os pênaltis.